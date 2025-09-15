Frodi finanziarie, fino a 20mila euro di indennizzo per le vittime

Introduzione

Il Fondo indennizzi per le vittime di frodi finanziarie verrà "riempito" con 200 milioni di euro provenienti dai conti "dormienti". L'obiettivo è risarcire, in parte, chi ha subito un "ingiusto danno patrimoniale concernente azioni o obbligazioni" emesse da società che si sono macchiate di truffa o bancarotta fraudolenta, o chi è stato danneggiato dal default dei "tango bond" argentini. Ci sono tuttavia dei requisiti che devono essere rispettati per ricevere l'indennizzo, pari al massimo a 20mila euro.