Vacanze a settembre, 10 milioni di italiani in partenza: le mete

Vacanze a settembre, 10 milioni di italiani in partenza: spesa media e mete preferite
Introduzione
Oltre 10 milioni di italiani sono pronti a partire per le vacanze "estive" a settembre. Prezzi più convenienti e minore affollamento sono le due motivazioni che portano una fetta di turisti a "ritardare" il meritato riposo. Secondo Confcommercio, il mare si conferma la meta preferita, e tra le regioni più amate in questo periodo spiccano Toscana, Emilia-Romagna e Liguria. Ma, spesso, la vacanza è un "mordi e fuggi" di pochissimi giorni
Quello che devi sapere
A settembre vacanze consapevoli
Settembre si conferma sempre di più il mese delle vacanze "consapevoli". Nonostante la fine dell'estate tradizionale, oltre 10 milioni di italiani scelgono la seconda parte del mese per partire, con una spesa media di 600 euro a persona, in crescita del 3% rispetto al 2024. A certificarlo è Confcommercio, la principale organizzazione italiana che rappresenta imprese e attività nel settore del commercio, del turismo e dei servizi
I vantaggi di settembre
Il 35% dei viaggiatori, spiega Confcommercio, preferisce settembre come periodo ideale per le vacanze per il minor affollamento delle località e i prezzi più convenienti, mentre un ulteriore 18% per la ricchezza del calendario di eventi locali, dalle sagre agli spettacoli, fino alle manifestazioni culturali
Quanto dura il pernottamento
La maggioranza, circa 6,4 milioni di italiani, opta per brevi soggiorni di massimo due notti, mentre "solo" 1,8 milioni scelgono vacanze fino a cinque pernottamenti. Dunque, stando ai numeri, i soggiorni di settembre sono in gran parte "mordi e fuggi". Le partenze per viaggi più lunghi, quelli di almeno una settimana, raggiungono invece i 2,2 milioni. Quest'ultima tipologia, spiega Confcommercio, coinvolge soprattutto chi considera il mese di settembre come il momento clou della propria estate
Dove alloggiano i vacanzieri
Gli alberghi sono la soluzione di alloggio per il 23% dei vacanzieri di questo periodo, seguita dal 19% di preferenze per i B&b. Poi le seconde case di proprietà e l'ospitalità da amici e parenti, che totalizzano il 17%, e a seguire le altre soluzioni di pernottamento
Le mete preferite
Come spiega Confcommercio, la destinazione preferita resta l'Italia, scelta nel 78% dei casi (in crescita del 2% rispetto allo scorso anno), con 6 viaggiatori su 10 disposti a spostarsi oltre i confini della propria regione. Tra chi sceglie l’estero (22%), due terzi restano in Europa. Il mare guida ancora le preferenze con il 21%, ma crescono anche le mete culturali: le città d'arte (13%) e le grandi città (12%) raccolgono complessivamente un quarto delle scelte
Le regioni più amate
Tra le regioni più amate spiccano Toscana, Lazio, Emilia-Romagna e Liguria, seguite da Sicilia, Trentino-Alto Adige e Abruzzo, che si fa strada tra le nuove mete del turismo esperienziale. Come evidenzia Confcommercio, la mappa delle scelte di destinazione è particolarmente ricca a settembre e ricomprende praticamente tutte le regioni, a dimostrazione del fatto che questo mese ha ancora grandi potenzialità inespresse di sviluppo turistico come stagione "di spalla"
Prezzi in calo fino al -30%
Partire in coda all'estate è dunque una scelta sempre più diffusa fra chi non vuole rinunciare alle ferie ma desidera comunque risparmiare, approfittando di una bassa stagione più accessibile e rilassante. Lo conferma anche un'indagine Coldiretti-Ixè, che sottolinea come settembre sia il mese scelto per le vacanze da chi vuole approfittare dei prezzi in calo e del ridotto affollamento nelle principali località di villeggiatura. Come emerge dalla ricerca, con la fine di agosto i listini di viaggi, soggiorni e attività di svago calano fino al -30%
Mare o montagna?
Anche l'indagine Coldiretti-Ixè rileva che il mare in Italia è la destinazione più amata a settembre, pur crescendo il turismo nella natura: sempre più viaggiatori scelgono infatti montagne, parchi e campagne. Del resto, spiega Coldiretti, in questo periodo si possono vivere esperienze uniche come la vendemmia o le passeggiate nei boschi alla ricerca di funghi porcini, finferli e trombette, con una stagione 2025 particolarmente generosa per gli appassionati
Gettonati anche gli agriturismi
Secondo le stime di Coldiretti con Terranostra e Campagna Amica, a settembre si prevede quasi 1 milione di presenze in agriturismo. Una scelta che unisce relax e gusto, resa ancora più invitante dalle tante sagre enogastronomiche che animano questo periodo. L'identikit del turista che sceglie la campagna in questo periodo, fa sapere Coldiretti, è un viaggiatore "lento" e responsabile, straniero nella metà dei casi, prevalentemente in coppia, giovani e over 60
Il souvenir per eccellenza è il cibo
Sempre secondo l'indagine Coldiretti-Ixè, l'estate 2025 ha confermato inoltre come il cibo sia il principale motivo di richiamo delle vacanze, oltre che la prima voce di spesa. Oltre un italiano su due (52%) in vacanza quest'anno ha acquistato prodotti tipici come souvenir, stravincendo la sfida dei "ricordi" con i classici gadget dei posti di villeggiatura e con i prodotti artigianali tipici. Tra le specialità più acquistate primeggiano i formaggi, davanti a salumi, vino, dolci e olio extravergine d'oliva
Le preferenze enogastronomiche
A livello macroregionale emergono preferenze diverse: il vino è il prodotto più ambito dai turisti delle regioni del Centro Italia, i formaggi sono prediletti dagli abitanti del Nordovest, mentre i salumi conquistano quelli del Nordest, che sono anche i più interessati all'acquisto di olio extravergine d'oliva. Del resto, la scelta di settembre per le vacanze rappresenta, spiega Coldiretti, non solo un'opportunità economica, ma anche un modo diverso di vivere il territorio, più lento e consapevole, in sintonia con i ritmi naturali della stagione che cambia
