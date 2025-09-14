Vacanze a settembre, 10 milioni di italiani in partenza: le mete

Introduzione

Oltre 10 milioni di italiani sono pronti a partire per le vacanze "estive" a settembre. Prezzi più convenienti e minore affollamento sono le due motivazioni che portano una fetta di turisti a "ritardare" il meritato riposo. Secondo Confcommercio, il mare si conferma la meta preferita, e tra le regioni più amate in questo periodo spiccano Toscana, Emilia-Romagna e Liguria. Ma, spesso, la vacanza è un "mordi e fuggi" di pochissimi giorni