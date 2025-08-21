Vacanze estive, sei parole per raccontare il controesodo nel mondo

Babbel raccoglie sei espressioni dal mondo per raccontare il grande rientro dalle vacanze, tra ingorghi, code infinite e parole che diventano immaginario collettivo ascolta articolo

L’estate, sinonimo di viaggi e relax, ha coinvolto quest’anno 34 milioni di italiani, come riportato dall’Osservatorio del Turismo open air realizzato da Human Company. Con milioni di persone in movimento, le principali direttrici stradali si sono trasformate in fiumi di auto, con inevitabili ingorghi e rallentamenti. Ma il fenomeno del controesodo estivo non riguarda solo l’Italia: in tutto il mondo esistono termini e modi di dire che descrivono in modo evocativo le giornate di traffico intenso.

Il rientro dalle vacanze tradotto in diverse lingue Per raccontare questo lessico internazionale della mobilità, gli esperti linguistici di Babbel – l’app per l’apprendimento delle lingue che promuove la comprensione reciproca – hanno raccolto sei espressioni emblematiche utilizzate nei diversi Paesi per indicare il grande rientro dalle vacanze. “Quando un fenomeno diventa parte della quotidianità globale, anche il linguaggio che lo descrive tende ad evolversi e a diffondersi oltre i confini nazionali. Nel caso del traffico e della mobilità stagionale, si è formato un vero e proprio vocabolario internazionale, con parole capaci di entrare nell’immaginario collettivo e raccontare con immediatezza situazioni vissute da milioni di persone”, spiega Gianluca Pedrotti, Principal Learning Content Creator di Babbel.