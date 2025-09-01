Settembre porta "malinconia": i risvolti psicologici del rientro

Esplora tutte le offerte Sky
Settembre porta "tristezza" e "malinconia": i risvolti psicologici del rientro

Salute e Benessere

Secondo i dati raccolti dall'ultimo report di Unobravo, settembre è associato a questi due sentimenti per il 36% delle persone, ma non solo. Il 40% delle persone tra i 20 e i 24 anni associa questo mese a sensazioni di ansia. Il ritorno alla normalità dopo la pausa estiva può essere così impattante da spingere a cercare supporto psicologico. La ricerca

ascolta articolo

Il rientro a settembre può essere faticoso e non è solo una questione di agenda o di impegni da riprendere: per molti italiani è un momento delicato, fatto di emozioni contrastanti, pressioni interiori e aspettative sociali. Malinconia, ansia, senso di inadeguatezza e confronto con gli altri sono alcune delle sensazioni che emergono in questo periodo, soprattutto tra i più giovani. Per capire più a fondo come viene vissuta questa fase di transizione, Unobravo - servizio di psicologia online e Società Benefit - ha condotto una survey in collaborazione con Dynata, il più grande first-party data provider al mondo, coinvolgendo un campione rappresentativo della popolazione italiana tra i 20 e i 55 anni. Il risultato è uno spaccato emotivo e relazionale che racconta un’Italia spesso affaticata dalla pressione di “ripartire alla grande”, con un bisogno crescente di rallentare, ritrovare equilibrio e – in molti casi – chiedere supporto psicologico.


Sentimenti di tristezza e malinconia

Secondo i dati raccolti, settembre è associato a sentimenti di tristezza o malinconia per il 36% del campione. Il 40% dei rispondenti tra i 20 e i 24 anni associa inoltre questo mese a sensazioni di ansia. Il 25% del totale degli intervistati considera settembre un momento per riprendere da dove si era lasciato, ma con un po’ di pressione. La sensazione è più marcata tra i più giovani: il 30% dei 20-24enni dichiara infatti di percepire il rientro con un certo carico di pressione. Alla domanda su quanto spesso ci si senta intrappolati in un ciclo di aspettative, performance e pressione, il 35% del campione risponde "spesso", mentre un ulteriore quasi 60% (59%) afferma di provarla occasionalmente. La percezione è particolarmente diffusa tra i più giovani (20-34 anni): l’86% la sperimenta con frequenza variabile. La sensazione di pressione è più comune anche in base alla composizione familiare: riguarda il 41% di chi vive in famiglia e il 32% di chi vive con un partner e/o ha figli.
 

Le principali difficoltà del rientro tra i più giovani

Nella fascia 20-24 anni, quasi il 40% (39%) dichiara di soffrire per il senso di ritardo rispetto ai propri obiettivi, mentre il 44% sente il peso della continua pressione a essere produttivo. Il 27% segnala come fattore di disagio le aspettative sociali o il confronto con gli altri, e il 20% riporta sensazioni di solitudine o disconnessione emotiva. I dati confermano quanto il rientro, soprattutto per i più giovani, sia spesso vissuto come un momento carico di aspettative e tensioni interiori. In coerenza con questi dati, il 65% dei 20-24enni dichiara di sentire il bisogno di “mettere in scena” un ritorno impeccabile a settembre (apparire riposati, produttivi, positivi). Questa sensazione decresce con l’età: tra i 45-55enni si ferma al 46%.

 

Il confronto con gli altri e la gestione della routine

Il senso di inadeguatezza e confronto con gli altri è molto diffuso: il 66% del campione dichiara di percepire che gli altri stiano facendo meglio di loro. Una sensazione che cresce sensibilmente tra i più giovani, arrivando a colpire il 74% dei 25-34enni e addirittura l’85% dei 20-24enni. Quando si tratta di riprendere la routine a settembre, la reazione varia: il 51% degli intervistati afferma di riuscire a ritrovare il ritmo subito o nel giro di pochi giorni, mentre il 35% ha bisogno di una o due settimane per rientrare a pieno regime. C’è poi un 8% che impiega più di un mese per riadattarsi ai ritmi della quotidianità. Anche in questo caso emerge un chiaro trend generazionale: più l’età è bassa, più aumentano le percentuali. In particolare, tra i 20-24enni il 42% ha bisogno di una o due settimane per riprendere il ritmo, mentre il 14% richiede oltre un mese.

Il ruolo del supporto psicologico

Il ritorno alla normalità dopo la pausa estiva può essere così impattante da spingere alcune persone a cercare supporto psicologico: il 6% del campione ha già richiesto un aiuto professionale per affrontare il rientro di settembre, mentre un altro quasi 20% (19%) ci ha pensato pur senza averlo ancora fatto. Inoltre, il 22% non ci ha mai pensato prima, ma non esclude la possibilità di farlo in futuro. In media - tra chi ha intrapreso, considerato o prenderebbe in considerazione un percorso di supporto psicologico - le esigenze più frequentemente citate sono: il bisogno di strumenti per gestire stress e ansia (43%), la mootivazione e obiettivi chiari per ripartire (32%), uno spazio in cui riflettere e connettersi con sé stessi (23%). 

Oltre alla fatica mentale e organizzativa, settembre sembra rappresentare anche un momento di riflessione identitaria. Il 37% degli intervistati dichiara di sentire il bisogno di ricostruire parti di sé dopo l’estate, mentre quasi il 20% (18%) afferma di sentirsi in continuo cambiamento. Anche in questo caso, i giovani adulti si dimostrano più coinvolti da queste dinamiche interiori: tra i 20-24enni, il 39% afferma di dover ricostruire parti di sé e il 24% si percepisce in trasformazione costante. Numeri più alti rispetto alla fascia 45-55 anni, dove le percentuali si abbassano rispettivamente al 33% e al 17%.

Salute mentale, grazie ai giovani la terapia non sarà più uno stigma
Lifestyle

Libri per bambini e ragazzi, 9 idee per riprendere la scuola

La rirpesa della scuola dopo la pausa nataliza sembra una montagna da scalare? Dipende da cosa si legge... Proprio così, un buon libro può essere il giusto antidoto alla poca voglia di tornare sui banchi. provare per credere! Buona lettura

