Settembre porta "malinconia": i risvolti psicologici del rientro

Il rientro a settembre può essere faticoso e non è solo una questione di agenda o di impegni da riprendere: per molti italiani è un momento delicato, fatto di emozioni contrastanti, pressioni interiori e aspettative sociali. Malinconia, ansia, senso di inadeguatezza e confronto con gli altri sono alcune delle sensazioni che emergono in questo periodo, soprattutto tra i più giovani. Per capire più a fondo come viene vissuta questa fase di transizione, Unobravo - servizio di psicologia online e Società Benefit - ha condotto una survey in collaborazione con Dynata, il più grande first-party data provider al mondo, coinvolgendo un campione rappresentativo della popolazione italiana tra i 20 e i 55 anni. Il risultato è uno spaccato emotivo e relazionale che racconta un’Italia spesso affaticata dalla pressione di “ripartire alla grande”, con un bisogno crescente di rallentare, ritrovare equilibrio e – in molti casi – chiedere supporto psicologico.



Sentimenti di tristezza e malinconia

Secondo i dati raccolti, settembre è associato a sentimenti di tristezza o malinconia per il 36% del campione. Il 40% dei rispondenti tra i 20 e i 24 anni associa inoltre questo mese a sensazioni di ansia. Il 25% del totale degli intervistati considera settembre un momento per riprendere da dove si era lasciato, ma con un po’ di pressione. La sensazione è più marcata tra i più giovani: il 30% dei 20-24enni dichiara infatti di percepire il rientro con un certo carico di pressione. Alla domanda su quanto spesso ci si senta intrappolati in un ciclo di aspettative, performance e pressione, il 35% del campione risponde "spesso", mentre un ulteriore quasi 60% (59%) afferma di provarla occasionalmente. La percezione è particolarmente diffusa tra i più giovani (20-34 anni): l’86% la sperimenta con frequenza variabile. La sensazione di pressione è più comune anche in base alla composizione familiare: riguarda il 41% di chi vive in famiglia e il 32% di chi vive con un partner e/o ha figli.



Le principali difficoltà del rientro tra i più giovani

Nella fascia 20-24 anni, quasi il 40% (39%) dichiara di soffrire per il senso di ritardo rispetto ai propri obiettivi, mentre il 44% sente il peso della continua pressione a essere produttivo. Il 27% segnala come fattore di disagio le aspettative sociali o il confronto con gli altri, e il 20% riporta sensazioni di solitudine o disconnessione emotiva. I dati confermano quanto il rientro, soprattutto per i più giovani, sia spesso vissuto come un momento carico di aspettative e tensioni interiori. In coerenza con questi dati, il 65% dei 20-24enni dichiara di sentire il bisogno di “mettere in scena” un ritorno impeccabile a settembre (apparire riposati, produttivi, positivi). Questa sensazione decresce con l’età: tra i 45-55enni si ferma al 46%.

