Vacanze in macchina, i Paesi più belli da visitare. La classifica

La Spagna è al primo posto della classifica globale, ed è considerata la migliore destinazione per un viaggio in auto nel 2025. Diverse le ragioni: una buona rete stradale, itinerari efficienti e prezzi della benzina abbastanza competitivi. Molti centri urbani sono spaziosi e pieni di interessi. Inoltre, i paesaggi sono mutevoli: si passa delle coste del Mediterraneo e dell’Atlantico ai Pirenei