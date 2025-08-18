Vacanze in macchina, i Paesi più belli da visitare. La classifica

Introduzione
L’azienda di pedaggi autostradali svizzera E-Vignette ha stilato una classifica sui Paesi europei più adatti per un viaggio in macchina. Ha preso in considerazione diversi elementi: qualità delle strade, prezzo del carburante, sicurezza, velocità, densità di parchi nazionali, siti Unesco, attrazioni, stazioni di servizio. Di seguito i cinque Stati che hanno ottenuto i punteggi migliori.
Quello che devi sapere
Repubblica Ceca
La Repubblica Ceca è quinta, e viene apprezzata per diverse ragioni. Se si decide di raggiungere il Paese in auto si consiglia di fare tappa al Parco Nazionale della Svizzera Boema. Si tratta di un’area protetta di 80 km2, coperta da foreste di pini, rocce, scogliere, bassi altopiani. I briganti medievali venivano a rifugiarsi qui
Per approfondire: Accoglienza dei turisti stranieri, dal numero 4 al namasté: la guida per evitare errori
Portogallo
Il Portogallo è quarto nella classifica generale e ottiene il miglior punteggio di velocità media in Europa. Il World Economic Forum inoltre ha classificato l'infrastruttura stradale del Paese come la seconda migliore al mondo nel suo Global Competitiveness Report. Euronews consiglia di noleggiare un’auto di piccole dimensioni, in modo tale da poter percorrere le strade strette senza fatica. Oltre ai luoghi più conosciuti come Lagos e Albufeira (Algarve, al Sud), un via interessante è la Costa Vicentina, dove si può trovare un suo parco naturale e un sentiero escursionistico di 263 km
Austria
Terza l’Austria. In genere i visitatori apprezzano la strada alpina del Grossglockner, una via panoramica considerata forse la più affascinante del Paese. Per 48 chilometri si possono osservare i panorami alpini, con cime alte fino a 3mila metri. Il punto più alto raggiungibile in macchina arriva a 2.571 metri. Euronews sottolinea inoltre la presenza di moltissimi alberghi e stazioni di servizio, che rendono il viaggio molto confortevole
Croazia
Al secondo posto la Croazia, la cui autostrada adriatica si estende per 650 chilometri: dalla penisola istriana a Dubrovnik. Percorrendola si possono osservare le isole del Mar Adriatico, le città costiere e le spiagge di ghiaia. Molto famoso il Parco Nazionale di Plitvice, con 16 laghi interconnessi che si articolano in cascate
Spagna
La Spagna è al primo posto della classifica globale, ed è considerata la migliore destinazione per un viaggio in auto nel 2025. Diverse le ragioni: una buona rete stradale, itinerari efficienti e prezzi della benzina abbastanza competitivi. Molti centri urbani sono spaziosi e pieni di interessi. Inoltre, i paesaggi sono mutevoli: si passa delle coste del Mediterraneo e dell’Atlantico ai Pirenei
L’Italia fuori dalla top 10
L’Italia ha quasi 8mila chilometri di coste e numerosi parchi nazionali, ma la qualità delle sue strade non è alta e – quindi – non ottiene un buon punteggio in merito a questa voce. Lo stesso accade per la sicurezza e per il prezzo del carburante, molto alto. Nel complesso, si posiziona quindi fuori dai primi dieci Paesi
L’Islanda è ultima
All’ultimo posto invece c’è l’Islanda: pochi alberghi e poche stazioni di servizio, rischi stradali, velocità massima di 90 km orari hanno abbassato il suo punteggio finale. Molti punti vengono infatti assegnati per l’esperienza di guida
12 milioni in vacanza
Secondo l'Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con Swg sono 12 milioni gli italiani in vacanza. Nonostante il periodo sia, in realtà, piuttosto ampio - in media 13 giorni - la spesa media è intorno a 570 euro pro capite per via del consistente utilizzo di seconde case di proprietà, oppure dell'ospitalità di amici e parenti: 28 casi su 100. Un intervistato su quattro dichiara invece di trascorrere il periodo in albergo. B&b, affitti a breve termine e agriturismi rappresentano, rispettivamente, il 14%, 12% e 11% delle scelte
Le mete prescelte
Il mare è scelto dal 45% degli intervistati, seguito dalla montagna al 19% e dalle località di campagna al 9%. Luoghi immersi nella natura, città d'arte, piccoli borghi, i laghi e le crociere completano, con percentuali di scelta decrescenti, il panorama delle destinazioni. Puglia, Calabria, Trentino Alto Adige e Sicilia sono in testa alla classifica delle regioni più gettonate per le vacanze di Ferragosto. Spagna, Grecia e Francia, nell'ordine, per quel 18% che opta invece per le vacanze all'estero, prevalentemente in Europa
L’uso dell’auto
Secondo i dati Istat diffusi nel 2023, nel 2022 i viaggi in automobile sono aumentati del 20% rispetto all’anno precedente. L’automobile nello stesso anno era il mezzo di trasporto più utilizzato per viaggiare (63,7% dei viaggi), ma la sua era diminuita rispetto al biennio precedente (era 69,8% nel 2021, 73,9% nel 2020), anche se rimaneva più elevata rispetto al 2019 (56,5%)
Per approfondire: Dalla Norvegia all'Australia, le più belle strade panoramiche del mondo