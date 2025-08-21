Vacanze, i borghi più interessanti dove acquistare una seconda casa

Altra interessante area in Ciociaria è la Valle di Comino. Questa zona beneficia della vicinanza al Parco Nazionale d’Abruzzo, al Lago di Posta Fibreno e ai campi da sci, oltre a essere non lontana dalla città di Cassino, ben collegata tramite l’uscita autostradale della A1. In questa valle si trovano borghi pittoreschi con immobili caratteristici che vantano soffitti a volta, soffitti a cassettoni e facciate in pietra viva. Tra i paesi più affascinanti ci sono San Donato Val di Comino, Alvito, Casalvieri, Posta Fibreno, Atina, Picinisco e Fontechiari. Qui, i prezzi degli immobili sono accessibili, variando da 800 a 1000 euro al mq per proprietà in buone condizioni. La produzione di Cabernet di Atina e di Maturano nella valle ha attirato potenziali acquirenti stranieri, inizialmente venuti come turisti, molti di questi visitatori hanno deciso di acquistare proprietà. I casali in pietra viva e le vecchie case coloniche da 300-400 mq sono particolarmente richiesti. È preferibile che queste proprietà abbiano un terreno annesso di almeno 1000-1500 mq, siano vicine ai servizi e possibilmente offrano una vista panoramica. Spesso, queste abitazioni sono utilizzate come case vacanza o strutture ricettive, attirando clienti dagli stessi paesi d’origine degli acquirenti. Esistono già comunità di inglesi e irlandesi che continuano ad attrarre altri acquirenti dai loro Paesi d’origine, incentivando la creazione di B&B o case vacanza, affittate ai loro connazionali