Vacanze estive, nel 2025 italiani spendono 30% in più rispetto al 2019

Anche se i costi sono tutti in aumento, va meglio a chi decide di muoversi con altri mezzi. Ad esempio il traghetto: le tariffe del trasporto marittimo, nello stesso periodo, sono salite del 13,9%. Per il treno si registra +10,7%. Per chi ricorre ad autobus e pullman, invece, l’aumento rispetto al 2019 è del +10,1%. Per chi sceglie l’automobile, la benzina oggi costa l'8,3% in più rispetto all'estate 2019 mentre il gasolio segna +12,6%. Per pedaggi e parchimetri, segnala sempre il Codacons, si spende il 7,2% in più. Spostarsi con una macchina a noleggio, poi, è più caro del 17,6%

