Costa Smeralda, qual è il giro d'affari?

Introduzione

Quello della “Costa Smeralda”, in Sardegna, è un marchio registrato. I 55 chilometri quadrati di costa gallurese, tra Rena Bianca e Poltu Quatu, un tempo erano conosciuti come Monti di Mola. Poi, nel 1962, il centinaio di pastori che ci vivevano vendettero per primi le loro terre al principe ismaelita Karim Aga Khan. Da lì in poi, è storia: da anni, in estate, il jet set internazionale si trasferisce nell’esclusiva località, tra spiagge bianche e acque cristalline. Ecco la storia di questo luogo e il giro d’affari che lo contraddistingue