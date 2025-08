Noleggio auto in vacanza, costi aumentati del 23% rispetto al 2024

Aumenti rispetto al 2024



Secondo l’analisi dell’Onf, noleggiare un’utilitaria a benzina (senza assicurazione supplementare e accessori) nella settimana dal 19 al 25 agosto 2025, ha un costo medio di 437,47 euro. Si tratta di un aumento del 23% rispetto alla stessa settimana del 2024, quando la media era di 355,17 euro. Un incremento che, secondo l’associazione, rappresenta un ulteriore peso economico per le famiglie.



Le città con le tariffe più alte



Le tariffe medie più alte si registrano a Bari, Palermo, Catania, Olbia e Alghero. I rincari più consistenti rispetto all’anno scorso si registrano invece presso le stazioni e gli aeroporti di Torino, Roma e Napoli, con aumenti anche vicini al 95% rispetto ad agosto 2024. A pesare sul conto finale c’è anche il prezzo del carburante, che resta su livelli elevati. Tra le criticità segnalate da Federconsumatori anche la difficoltà, in alcune località, a trovare auto disponibili a ridosso della partenza. I veicoli rimasti vengono spesso proposti a cifre molto alte. “A fronte di questi insostenibili rincari invitiamo AGCM e ART ad approfondire le ragioni e le dinamiche di tali aumenti sproporzionati dei prezzi”, afferma Federconsumatori in una nota, sollecitando un intervento per prevenire "possibili speculazioni". L’obiettivo, spiega l’associazione, è tutelare le famiglie e salvaguardare un comparto turistico fondamentale per l’economia nazionale.



I consigli per noleggiare in modo consapevole



Per aiutare i cittadini a orientarsi, Federconsumatori ha stilato un elenco di suggerimenti per un noleggio auto più consapevole e sicuro:



• Attenzione al chilometraggio: assicuratevi che sia sempre illimitato;

• Occhio al carburante. Verificate sempre quale sia la politica carburante dell’autonoleggio. Può essere, infatti, pieno per pieno o pieno per vuoto. Nel primo caso affittate la macchina con il pieno e la dovete riconsegnare dopo aver fatto nuovamente il pieno. Nel secondo caso vi viene consegnata con il pieno e la riconsegnate così com’è. Il consiglio è quello di optare per il “pieno per pieno”, dal momento che spesso le compagnie di autonoleggio applicano dei costi spropositati per il carburante, estremamente più alti di quelli, già cari, praticati presso le stazioni di servizio;

• Assicurazione: è molto importante verificare se avete scelto la protezione completa oppure no, e cosa comprende;

• Metodi di pagamento accettati. Controllate quali sono, quando vi verrà prelevato l’importo e se è prevista la trattenuta di una cauzione;

• Controllate i danni. Al momento di ritirare la vettura controllate l’interno/esterno e, se presenta danni, fateli annotare sul contratto e fate delle foto. Altrettanto vale al momento della riconsegna: controllate che non vi siano nuovi danni e fatevi rilasciare un’attestazione scritta;

• Se lasciate le chiavi in una cassetta, fuori dall’orario di apertura, non dimenticate di fotografare il veicolo per poter contestare eventuali addebiti non dovuti;

• Non fatevi prendere dalla smania degli optional: tutto ha un costo, spesso anche molto salato. Catene, seggiolino, navigatore Gps e via dicendo sono tutti servizi aggiuntivi che possono far salire, anche di molto, il vostro preventivo;

• Documenti e contatti. Verificate che i documenti di circolazione della macchina siano presenti all’interno dell’auto. Non dimenticate, inoltre, di trascrivere i contatti dell’autonoleggio qualora ne abbiate bisogno durante il vostro viaggio e i numeri di emergenza utilizzati nel Paese di destinazione;

• Chi guida? Se intendete guidare la macchina in più persone, non dimenticate di inserire eventuali conducenti aggiuntivi;

• Multe e penali. Verificate che, qualora prendeste una contravvenzione alla guida, la compagnia non applichi ulteriori penali a vostro carico.