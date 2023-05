1/10 ©Getty

È di 82 euro la spesa media mensile che una famiglia italiana ha sostenuto nell'anno scolastico in corso per la mensa di un figlio iscritto alla scuola primaria o dell'infanzia. L'importo corrisponde a circa 4 euro a pasto. I dati emergono dalla VI Indagine sulle mense scolastiche, con la quale Cittadinanzattiva ha preso in esame le tariffe di tutti i 110 capoluoghi di provincia per la scuola dell'infanzia e per la primaria

