Liceo Made in Italy: ecco come sarà. La bozza del Ddl

Il Made in Italy approda a scuola con un percorso liceale tutto dedicato. Questo progetto nasce con l’obiettivo di far incontrare la domanda e l’offerta di lavoro, mettendo al centro le competenze e le conoscenze che rendono unico il nostro Paese. Il piano di studi dovrà essere pronto entro 90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito darà il via alla preparazione del regolamento, assicurandosi di avere l’ok della Conferenza Unificata.

Lezioni approfondite di economia e diritto

Ma cosa studieranno questi futuri ambasciatori del Made in Italy? Innanzitutto, ci saranno lezioni approfondite di economia e diritto, per poter capire come funzionano i settori produttivi tipici del nostro Paese. Poi, si darà spazio all’imprenditoria, con lo scopo di valorizzare al massimo le potenzialità del Made in Italy. Ma non è tutto, perché gli studenti dovranno anche analizzare i contesti storico-geografici e artistici in cui nascono e si sviluppano le nostre eccellenze.