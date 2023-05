La conferma è arrivata direttamente dal ministro dell'Istruzione dopo aver incontrato i sindacati. In particolare, per il prossimo anno scolastico, le assunzioni previste saranno 56mila, 19mila delle quali sul sostegno e le altre su posto comune

Un piano per la scuola che prevede quasi 100 mila assunzioni nell’arco di due anni. In particolare, per il prossimo anno scolastico, le assunzioni previste saranno 56mila, 19mila delle quali sul sostegno e le altre su posto comune. Lo ha confermato il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara , incontrando i sindacati.

Il commento dei sindacati

"Apprezziamo la ripresa delle relazioni sindacali da parte del ministro ed esprimiamo soddisfazione per la garanzia data in merito alle misure previste in favore dei docenti tutor, affinché vengano discusse nell'ambito della contrattazione nazionale". Questo il commento di Rino Di Meglio, coordinatore Nazionale della Federazione Gilda-Unams, dopo l'incontro con Valditara. “Per quanto riguarda le assunzioni, ci auguriamo che vengano effettivamente realizzate tutte quelle stabilite dal piano, diversamente da quanto accaduto negli anni scorsi quando le cattedre assegnate sono state meno della metà rispetto ai posti autorizzati", ha aggiunto. "Purtroppo sul fronte contrattuale ci troviamo in una situazione di stallo dovuta alla complessità del comparto, che comprende scuola, università, ricerca e Afam", ha poi concluso Di Meglio. In particolare, tra il prossimo anno scolastico e quello successivo, dei nuovi assunti, 65mila entreranno grazie alle risorse del Pnrr e 35mila extra Pnrr con procedura straordinaria riservata a chi ha 36 mesi di servizio e 24 Cfu.