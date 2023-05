10/10 ©IPA/Fotogramma

Le risorse disponibili sono pari a 11,28 miliardi di euro, di cui 10,73 risultano assegnati agli enti territoriali. Il "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" e il "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole" concentrano circa l'80% delle risorse stanziate; agli interventi per mense e palestre sono destinati circa 600 milioni e alla costruzione di nuove scuole 1,2 miliardi circa