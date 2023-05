Dote scuola 2023, Lombardia stanzia 48 milioni per 200mila studenti

La Giunta della Lombardia ha approvato una delibera che prevede un contributo di oltre 48 milioni di euro per la Dote scuola regionale per gli anni 2023/24. Questi fondi, autonomi e inseriti nel bilancio lombardo, si aggiungeranno a circa altri 16 milioni di euro di fondi statali. In totale, ci saranno quindi circa 64 milioni di euro di fondi disponibili, che interesseranno circa 200.000 studenti ogni anno.

Di cosa si tratta

La Dote Scuola è l'insieme di politiche di Regione Lombardia per sostenere il diritto allo studio di ragazzi e ragazze che frequentano scuole statali, paritarie e istituzioni formative regionali, nonché il principio di sussidiarietà e la libertà di scelta educativa delle famiglie. Punta, inoltre, a rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi, e a prevenire l'abbandono scolastico facilitando la permanenza nel sistema educativo.

Le risorse nel dettaglio

Le risorse regionali preventivate per le 4 componenti della Dote Scuola Lombardia 2023-2024 sono: buono scuola, materiale didattico, sostegno disabili e dote merito. La componente per il sostegno ai disabili riceverà un finanziamento totale di 7 milioni di euro provenienti dalle risorse regionali. Invece, la misura materiale didattico riceverà un finanziamento di 15,4 milioni di euro dalle risorse regionali per l'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica da destinare agli studenti residenti in Lombardia. Il contributo varia da 150 a 500 euro e gli aventi diritto sono le famiglie con ISEE inferiore a 15.748,78 euro. La misura dote merito, invece, prevede un finanziamento di 1,780 milioni di euro per premiare gli studenti residenti in Lombardia fino ai 21 anni di età che abbiano ottenuto risultati di eccellenza nell'anno scolastico 2022/2023 negli ultimi anni del sistema di istruzione o che abbiano ottenuto la votazione massima all'esame di Stato o al termine del percorso di istruzione e formazione professionale.