Congedo mestruale, in Italia aumentano le iniziative nelle scuole

Nel nostro Paese non esiste una legge che prevede un'assenza giustificata per motivi legati al ciclo. Stanno però nascendo delle iniziative, non tanto sui luoghi di lavoro ma negli istituti

Esiste in Spagna, Giappone, Corea del Sud, ma anche Indonesia, Taiwan, Cina e Zambia. Il congedo mestruale, nonostante alcune proposte legislative, in Italia ancora non esiste. O meglio non è arrivato a diventare legge. Sta però diventando realtà non tanto nei luoghi di lavoro ma nelle scuole, dove grazie all'iniziativa di presidi, studentesse e studenti, le ragazze hanno ottenuto e stanno ottenendo il diritto di assentarsi quando stanno male per motivi legati al ciclo.