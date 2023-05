Usa, orario di ingresso a scuola posticipato per riposare di più

Meglio una sana dormita, consiglia sempre il pediatra. In effetti il sonno fa bene a tutti, in particolar modo ai bambini e ai giovani. Se si aggiunge la notizia di uno studio americano secondo cui aumentano i casi di teenager depressi e tristi a causa della carenza di sonno, allora bisogna subito correre ai ripari. C’è chi ha trovato la soluzione nel ritardare l’ingresso a scuola per far dormire di più i propri figli.