Scuola, Valditara: "Caro affitti in città governate da centrosinistra"

Il Pnrr e la scuola, gli affitti alle stelle per gli studenti, la dispersione scolastica al Sud e un nuovo piano da 100mila assunzioni. Sono molti i temi sul tavolo del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ne ha parlato a Start, su Sky TG24. Sul dossier assunzioni: “Faremo, a partire da giungo, circa 35mila assunzioni nell’ambito del Pnrr. A queste abbiamo voluto aggiungere altre assunzioni, per un totale di 100mila. Di queste, quasi 20mila sono per i posti di sostegno. È un piano importante, le risorse sono nella responsabilità del Ministero. Credo che questa sia una prima risposta significativa al tema della continuità didattica”. Un altro pacchetto di interventi finanziato dal Pnrr è quello per l'edilizia scolastica, che il governo punta a snellire e velocizzare, anche per evitare ulteriori ritardi nell'attuazione del Piano. E riguardo alla polemica e alle proteste per il costo insostenibile degli affitti nelle città universitarie: "Tocca tutte città governate dal centrosinistra".

La dispersione scolastica

Ieri, 9 maggio, il capo del dicastero è andato in Senato per riferire sui dati sull’abbandono scolastico. “È un tema che mi sta particolarmente a cuore. Vogliamo offrire a tutti i ragazzi italiani, indipendentemente dal territorio in cui sono nati e vivono, possibilità di successo lavorativo. Il diritto all’istruzione è un diritto sacrosanto e fondamentale”, dice Valditara. “Noi abbiamo deciso di intervenire con una vera e propria agenda Sud, perché il tema della dispersione è particolarmente forte e grave nelle Regioni meridionali. Insieme all’Invalsi e ad alcuni esperti abbiamo deciso di partire in via sperimentale da 150 scuole nel Mezzogiorno”, spiega, “con un intervento che delineeremo nelle prossime settimane”. A questo si accompagnano una serie di investimenti – “sia del Pnrr che extra Pnrr” – ad esempio sul tema delle mense: “Serve per allungare il tempo pieno e consente ai ragazzi di rimanere a scuola invece di disperdersi altrove. È una politica a 360° che vogliamo affrontare per ridare fiducia e speranza a tanti giovani”.

"Autonomia differenziata non inciderà sulla scuola"

Il governo Meloni tira dritto sul progetto di riforma dell’autonomia differenziata. Le opposizioni continuano a gran voce a sottolineare i possibili pericoli che potrebbe avere sulla già forte differenza tra Nord e Sud Italia. Non la pensa così Valditara, secondo cui il progetto "non incide sul contratto della scuola né sui programmi che sono di competenza dello Stato. Siamo intenzionati a difendere gli interessi di tutti i ragazzi, in particolare di quelli del Mezzogiorno che appaiono più svantaggiati".