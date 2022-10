Bari, professore picchiato a scuola per una nota a studentessa

La ricostruzione

approfondimento

California, coyote trovato nel bagno di una scuola media. VIDEO

L’aggressione è avvenuta in aula. Poco prima il docente aveva inflitto una nota ad una studentessa indisciplinata che, entrata con ritardo, aveva iniziato a disturbare lo svolgimento della lezione e ad incitare gli altri compagni a fare altrettanto. Subito dopo la punizione la ragazza avrebbe minacciato vendetta al professore che dopo poche ore si è trovato in classe due sconosciuti che lo hanno picchiato violentemente. L’uomo è finito in ospedale. Il fatto è stato denunciato alle forze dell’ordine che hanno identificato i presunti aggressori. “Sto valutando un congedo” ha raccontato il professore “al momento non me la sento di tornare lì dove ho seriamente rischiato un trauma cranico per il sol fatto di aver esercitato le mie funzioni di docente”.