California, coyote trovato nel bagno di una scuola media. VIDEO

Quando i soccorsi sono arrivati, è stato l’ufficiale Will Luna a intervenire. Wile E., che si pensa abbia circa nove mesi, è stato catturato e poco dopo rilasciato in una zona rurale lontana dalla scuola.

Attenti al coyote

Il California Department of Fish and Wildlife ha calcolato che sul territorio californiano si trovi una popolazione che oscilla tra i 250.000 e i 750.000 coyote. Sono presenti in quasi tutto lo Stato anche se il numero cala nelle aree urbane. La convivenza con gli esseri umani può portare a disagi. Questi animali spesso provocano danni alle coltivazioni e aggrediscono il bestiame. Nelle città si registrano diversi attacchi a cani e gatti domestici. Le autorità raccomandano ai cittadini di mettere dentro la spazzatura e di evitare di lasciare cibo e acqua nel cortile. Non è un fenomeno raro che questi animali si aggirino per le strade cittadine una volta tramontato il sole.