5 ottobre, Giornata mondiale degli insegnanti: perché si festeggia

Fu creata nel 1994 dall'UNESCO - l’agenzia che promuove l’istruzione, la scienza e la cultura per conto delle Nazioni Unite - per celebrare il ruolo dei docenti di tutto il mondo, e Google le dedica il doodle del giorno

Il 5 ottobre si celebra la Giornata mondiale degli insegnanti. Una giornata che commemora la sottoscrizione delle Raccomandazioni dell'UNESCO sullo status di insegnante ed ha come obiettivo fondamentale quello di suscitare riflessioni sul ruolo dei professionisti della formazione. Quest’anno il tema è “insegnare in libertà, dare maggior potere agli insegnanti”. I docenti hanno un ruolo cruciale perché sono quella categoria che rappresenta una linea di demarcazione tra il successo e l’insuccesso, tra l’analfabetismo e l’alfabetizzazione, tra un uno stile di vita dei futuri cittadini inseriti pienamente in una società laboriosa e il fallimento.