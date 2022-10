Scuola, Bianchi firma decreto per la valorizzazione degli insegnanti

Sono in arrivo maggiori gratificazioni economiche per i docenti che insegnano nelle scuole situate lontano da casa e negli istituti che versano in condizioni socio-economiche disagiate. Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha firmato il decreto con i nuovi criteri per l’attribuzione delle risorse per la valorizzazione del personale docente. Il provvedimento attua quanto previsto nell’ambito del Pnrr, in particolare nella riforma del reclutamento e della formazione dei docenti.