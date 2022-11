Borse europee deboli e in cauto rialzo dopo Fed e aspettando la Bce

Le Borse europee aprono deboli e in cauto rialzo in attesa dei verbali della Bce e dopo che le minute della riunione di novembre della Federal Reserve hanno mostrato come i rialzi dei tassi di interesse possano rallentare presto. Nei primi scambi l'Ftse 100 di Londra segna -0,03% a 7.462 punti, il Dax 30 di Francoforte guadagna lo 0,27% a 14.466 punti, il Cac 40 di Parigi avanza dello 0,12% a 6.686 punti e l'Ibex 35 di Madrid dello 0,29% a 8.355 punti. Nessuno stimolo dagli Stati Uniti, dove Wall Street è chiusa per le festività del Thanksgiving e del Black Friday, mentre sul fronte energia è attesa per la nuova riunione d'emergenza dei ministri Ue in programma per oggi.