In un contesto di generali guadagni per i mercati europei, Milano apre in rialzo dello 0,42% a 24.456 punti aspettano la pubblicazione dei verbali di Federal Reserve e Banca centrale europea, dai quali si potranno trarre indicazioni sulle prossime misure di politica monetaria dei due istituti. Preoccupazioni per la Cina, dove la nuova impennata di casi Covid ha costretto le autorità ad inasprire nuovamente le restrizioni con possibili conseguenza sull'attività economica nel Paese. A Wall Street futures piatti. Sul mercato obbligazionario, spread Btp-Bund stabile a 195 punti con il decennale italiano che rende il 3,958%. Gas su a 118 euro ad Amsterdam in vista della riunione dei ministri dell'Energia in programma giovedì per discutere sul tetto al prezzo Ue