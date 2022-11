Petrolio su in Asia ma verso settimana in rosso

I prezzi del petrolio sono in rialzo in Asia ma si dirigono verso una chiusura della settimana in netto ribasso dopo che le prospettive d'indebolimento della domanda hanno oscurato le preoccupazioni dal lato dell'offerta. Il greggio Wti avanza dello 0,76% a 82,25 dollari al barile, il Brent sale dello 0,6% a 90,33 dollari. A pesare sui corsi del greggio sono anche i timori per il rallentamento dell’economia globale e per un’ulteriore stretta monetaria da parte delle banche centrali, con presidente della Federal Reserve di St. Louis, James Bullard, che invocato un rialzo dei tassi fino almeno al 5% per frenare la corsa dell’inflazione negli Stati Uniti.