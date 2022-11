Stellantis accelera su guida autonoma: acquistata aiMotive

Stellantis ha acquisito aiMotive, start-up che opera nello sviluppo di soluzioni avanzate per l'intelligenza artificiale e di software per la guida autonoma. L'affare - sottolinea una nota - migliora la tecnologia core per il self driving e l'intelligenza artificiale del gruppo, amplia il suo bacino di talenti a livello globale e potenzia lo sviluppo a medio termine della nuova piattaforma Stla AutoDrive. aiMotive opererà come consociata di Stellantis, preservando quindi il suo spirito di start-up, mentre il fondatore László Kishonti resterà al timone.