UniCredit – Bpm, chi sono i maggiori azionisti dietro le due banche?

L’offerta pubblica di scambio di azioni lanciata da UniCredit nei confronti di Banco Bpm, operazione da circa 10 miliardi di euro, è arrivata come un fulmine a ciel sereno nel panorama bancario italiano, non anticipata da alcuna indiscrezione. Se andasse in porto, vedrebbe la luce un maxi gruppo da circa 70 miliardi di euro di valore in Borsa, con 19 milioni di clienti, 100mila dipendenti e 5mila filiali. Tutto si inserisce però in un contesto complesso, con Banco Bpm che da tempo lavora alla creazione di un terzo polo italiano, dietro San Paolo e UniCredit, guardando a Monte dei Paschi di Siena (di cui ha rilevato il 19%). Il governo è stato preso in contropiede dall’Ops, con il capo del Mef Giorgetti che lancia un monito: "Aspettiamo di vedere le carte ma possiamo esercitare la golden power", ha detto in riferimento al potere dell’esecutivo di intervenire in determinate operazioni economiche, tra cui acquisizioni o fusioni bancarie, in nome degli interessi strategici nazionali. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini è stato più duro: "A me le concentrazioni e i monopoli non piacciono mai, ero rimasto al fatto che UniCredit volesse crescere in Germania. Non so perché abbia cambiato idea. UniCredit ormai di italiano ha poco e niente: è una banca straniera, a me sta a cuore che realtà come Bpm e Mps che stanno collaborando, soggetti italiani che potrebbero creare il terzo polo italiano, non vengano messe in difficoltà". Perché Salvini definisce straniera Unicredit? Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, andata in onda il 25 novembre.