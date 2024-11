Unicredit, offerta pubblica di scambio sulle azioni di Banco Bpm

La banca guidata da Andrea Orcel promuove un’ops dal controvalore - in caso di integrale adesione - di 10.086.832.606 euro ascolta articolo

Nel pieno dell’operazione Commerzbank, Unicredit a sorpresa lancia un'offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni di Banco Bpm per un controvalore - in caso di integrale adesione, di 10.086.832.606 euro. L' importo - spiega una nota dell’istituto - è pari alla valorizzazione 'monetaria' del corrispettivo, ovvero 6,657 euro per azione di Banco Bpm, e la cifra tiene conto anche del prezzo ufficiale delle azioni di Unicredit nell'ultima seduta di venerdì scorso (38,041 euro). Unicredit prevede che l'esecuzione dell'offerta di scambio su Banco Bpm "sarà completata entro giugno 2025, con la piena integrazione completata entro approssimativamente i 12 mesi successivi" e con la maggior parte delle sinergie realizzate entro 24 mesi. "Con questa acquisizione di uno dei nostri obiettivi storici, rafforziamo la nostra posizione in Italia, e al contempo incrementiamo ulteriormente il valore che possiamo creare per i nostri stakeholder in quel mercato così come per i nostri azionisti", ha commentato il Ceo di Unicredit, Andrea Orcel. "L'Europa ha bisogno di banche più forti e più grandi che la aiutino a sviluppare la propria economia e a competere contro gli altri principali blocchi economici. Grazie al lavoro svolto negli ultimi tre anni, UniCredit è ora ben posizionata per rispondere anche a questa sfida". Poi ha aggiunto: "La nostra posizione in Commerzbank è un investimento" che "ha tempo per maturare".

Le tappe Unicredit presenterà a Consob il documento di offerta per la totalità delle azioni di Banco Bpm entro il termine di 20 giorni di calendario da oggi. Entro la stessa data, il gruppo di Piazza Gae Aulenti presenterà le istanze per l'ottenimento delle autorizzazione preventive nonché le necessarie comunicazioni e/o istanze per l'ottenimento delle altre autorizzazioni. La proposta di delega per un aumento di capitale al servizio dell'offerta sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci di Unicredit convocata per il 10 aprile 2025 e il cda delibererà l'aumento nei più brevi tempi tecnici dopo l'ottenimento delle autorizzazioni preventive. Il documento di offerta sarà pubblicato successivamente all'approvazione dell'aumento da parte del Consiglio e all'ottenimento dell'approvazione da parte di Consob del documento di offerta. Il periodo di adesione sarà avviato successivamente alla pubblicazione del documento d'offerta, in conformità alle previsioni di legge. Subordinatamente all'avveramento - o alla rinuncia - delle condizioni di efficacia e al perfezionamento dell'offerta, l'offerente procederà al pagamento del corrispettivo entro la data di pagamento. L'offerta sarà efficace se Unicredit verrà a detenere all'esito dell'offerta una partecipazione pari ad almeno il 66,67% del capitale sociale di Banco Bpm. L'offerente, tuttavia, si riserva di rinunciare parzialmente alla presente condizione di efficacia, purché la partecipazione che l'offerente venga a detenere all'esito dell'Offerta sia comunque almeno pari al 50% del capitale sociale più 1 azione dell'emittente (soglia, quest'ultima, non rinunciabile).

Unicredit con Banco Bpm diventa la terza banca in Europa L'aggregazione di Banco Bpm con UniCredit - si legge nella nota dell’istituto - permetterà la piena valorizzazione delle potenzialità dei due gruppi in Italia e un conseguente ulteriore rafforzamento di una solida realtà pan-europea, che diventerebbe la terza banca europea per capitalizzazione di mercato. Unicredit lancerà un aumento di capitale a supporto dell'Ops riguardante il 13,9% del proprio capitale. Le azioni verranno utilizzate nell'offerta di scambio. Inoltre, spiega la banca, l'integrazione di Banco Bpm con Unicredit rappresenta, per entrambi, un'opportunità di "crescita ideale". Aderendo all'offerta, tutti gli azionisti di Banco Bpm trarrebbero "beneficio dall'aggregazione con Unicredit, in quanto diventerebbero protagonisti di una iniziativa imprenditoriale di eccellenza promossa da un autentico gruppo pan-europeo con presenza globale qual è il gruppo bancario UniCredit. L'offerente avrebbe infatti la possibilità di accelerare e rafforzare ulteriormente la creazione di valore delineata nel piano strategico Unlocked 2022-2024 mediante l'aggregazione di una banca che presenta un profilo coerente con gli obiettivi strategici descritti".

Unicredit: tempi stretti per incorporazione Banco Bpm Unicredit, a seguito del perfezionamento dell'offerta pubblica di scambio volontaria, fa sapere che intende procedere, nei minori tempi possibili, con la fusione per incorporazione di Banco Bpm, eventualmente anche in assenza della previa revoca delle azioni Bpm dalla quotazione su Euronext Milan. Questo al fine di consentire la piena e più efficace integrazione delle proprie attività con quelle di Banco Bpm e accelerare il raggiungimento degli obiettivi industriali e strategici dell'operazione. Unicredit: operazione su Banco non influisce su dividendi La sola acquisizione di Banco Bpm non influisce sull'ambizione di una distribuzione media annua totale nel 2025 e 2026 maggiore rispetto al 2024, si legge nella nota in cui Unicredit annuncia l'ops su Piazza Meda. Il gruppo ambisce a mantenere le aspettative relative all'ammontare dei dividendi assoluti e al dividendo per azione nel 2025 e 2026 e rimane impegnata a utilizzare e/o a restituire il capitale in eccesso entro il 2027. Risultano poi confermati la politica di distribuzione dei dividendi e il dividendo per azione per il 2024, come da guidance. Il restante programma di riacquisto di azioni proprie del 2024 (Sbb) sarà avviato dopo la chiusura dell'offerta, prevista a giugno, condizionatamente all'approvazione degli azionisti e degli organi di vigilanza ed escludendo altre opportunità inorganiche.

Unicredit: per azionisti Banco Bpm premio 0,5% rispetto a venerdì L'offerta di scambio Unicredit su Banco Bpm esprime un premio dello 0,5% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni dell'istituto guidato da Giuseppe Castagna di venerdì scorso, spiega il documento di offerta secondo cui l'incremento sale al +14,8% se si considera il prezzo del titolo Banco Bpm prima dell'opa lanciata da questi su Anima. Il valore attribuito da Unicredit alle azioni Banco Bpm nell'operazione è infatti pari a 6,657 euro. Resta in piedi l'operazione Commerzbank Unicredit infine specifica che l'offerta pubblica di scambio volontaria su Banco Bpm è autonoma e indipendente dall'investimento effettuato nel capitale sociale di Commerzbank. Le discussioni relative a Commerzbank sono state già prolungate nel rispetto delle prossime elezioni (in Germania il prossimo febbraio) degli stakeholder della banca. La posizione rimane un importante investimento con protezione in caso di ribassi e con sostanziale potenziale "upside".

Unicredit gruppo pan europeo con 15 milioni clienti Unicredit è l'erede di una lunga storia che inizia nel 1870 con la fondazione della Banca di Genova, successivamente denominata Credito Italiano. Ma le singole banche che sono entrate a far parte del gruppo negli anni hanno addirittura radici più antiche, come Rolo Banca, le cui origini risalgono al lontano 1473. Nel corso degli anni prosegue l'incorporazione e la fusione di una serie di altre banche. Il gruppo UniCredit nasce nel 1998 dalla fusione tra Credito Italiano e Unicredito. Negli anni 2000 si espande effettuando alcune operazioni rilevanti. Tra queste l'offerta pubblica di acquisto lanciata nel 2005 sulla banca tedesca Hvb-Group. Nel 2007 arriva poi la la fusione con Capitalia. Le operazione del gruppo di Piazza Gae Aulenti arrivano fino ai giorni nostri. Nel settembre scorso l'attuale amministratore delegato Andrea Orcel decide di acquistare una quota Commerzbank del 4,49% che lo Stato tedesco aveva messo in vendita. Successivamente Unicredit è salita al 21% del capitale ed è prima azionista dell'istituto di credito tedesco. UniCredit è una banca commerciale pan-europea con un modello di servizio unico nel suo genere in Italia, Germania, Europa Centrale e Orientale. Il gruppo opera con 13 banche in tutta Europa, ha oltre 15 milioni di clienti e 77mila dipendenti. E' organizzata in quattro macro-aree geografiche principali e tre fabbriche prodotto, corporate, individual e group payments solutions. Nei primi nove mesi del 2024 il gruppo ha messo a segno un utile netto di 7,7 miliardi di euro. In Italia ha una rete capillare con oltre 2.000 filiali e offre servizi dedicati, grazie all'integrazione con la tecnologia e la digitalizzazione. Nel Paese opera con una struttura che ha sette aree territoriali, (Nord Ovest, Lombardia, Nord Est, Centro Nord, Centro, Sud e Sicilia) deputate a gestire i rapporti con i territori.