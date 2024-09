Unicredit-Commerzbank, la protesta dei sindacati tedeschi

Unicredit ha comprato una quota del 4,5% in Commerzbank per 702 milioni di euro. Una mossa che vede la sua partecipazione nella seconda banca tedesca al 9%. Lo Stato tedesco rimane in possesso di azioni pari a circa il 10% del capitale, riporta l’Agenzia finanziaria tedesca che spiega che l’offerta italiana è stata “significativamente superiore a tutte le altre”. La partecipazione in mano a Unicredit vale complessivamente 1,6 miliardi di euro, la banca ha infatti una capitalizzazione di borsa di 17,7 miliardi. Un valore aumentato di ben il 18% dopo l’annuncio dell’operazione. Gli analisti giudicano positivamente la mossa di Unicredit, ma i sindacati della banca alzano le barricate.