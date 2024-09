Unicredit al 21% di Commerzbank, Scholz: "No alle scalate ostili"

Si infiamma la partita tra la banca italiana e Berlino per il controllo della seconda banca tedesca in cerca di un piano per il futuro. Unicredit intanto ha chiesto alla Bce l'autorizzazione per salire fino al 29,9%

Si infiamma la partita tra UniCredit e Berlino per il controllo di Commerzbank, la seconda banca tedesca in cerca di un piano per il futuro. UniCredit ha aumentato la propria partecipazione al 21% e ha chiesto alla Bce l'autorizzazione per salire fino al 29,9%. La risposta di Berlino è stata un secco no all’ipotesi di una scalata sulla seconda banca del Paese. C’è chi parla di protezionismo economico, mentre altri rivendicano la difesa dei posti di lavoro. Sullo sfondo, la possibilità di creare un grande polo bancario europeo capace di competere con i colossi statunitensi e asiatici.

La reazione di Scholz

La reazione del cancelliere tedesco Olaf Scholz non si è fatta attendere: "Le acquisizioni ostili non sono una buona cosa", ha dichiarato. C'è chi, come l’analista Gabriel Debach di eToro, vede in tutto ciò l’ennesimo esempio di protezionismo economico. "Abbiamo fatto l’Europa, ora dobbiamo fare gli europei", dice Debach, parafrasando Massimo d’Azeglio. Secondo l'analista, questo è il solito copione: quando c’è in ballo un asset strategico, i vecchi nazionalismi riemergono. Fincantieri-STX, Vivendi-Mediaset, "storie già viste". E ora tocca a Commerzbank, che non è solo una banca in difficoltà, ma un simbolo della solidità tedesca.