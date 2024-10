Unicredit, 750 assunzioni e 1.000 uscite: l’accordo con i sindacati

Introduzione

Intesa fra il gruppo e le sigle Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin per il ricambio generazionale, l’occupazione e la formazione. Seicento lavoratori saranno inseriti in percorsi di formazione finanziata e di questi ben 200 saranno ricollocati nell’organico delle filiali già dal 2025. Inoltre le giornate di smart learning sono salite da 5 a 7, il buono pasto è stato aumentato a 8 euro, è stato riconosciuto un permesso retribuito aggiuntivo di 3 giorni per l'assistenza ai familiari in difficoltà e sono state rinnovate le polizze sanitaria e per i mutui.