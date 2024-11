Unicredit, cosa c’è da sapere sull’offerta pubblica di scambio su Bpm

Introduzione

Unicredit ha deciso di lanciare un'offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni di Banco Bpm per un controvalore, nel caso di adesione integrale, di poco superiore ai 10 miliardi di euro. Se l'operazione andasse in porto, nascerebbe il più grande polo bancario italiano ma allo stesso tempo tramonterebbe sul nascere un altro progetto in corso d'opera: da tempo Bpm guardava a Mps e insieme sarebbero diventate il terzo polo bancario. Per Mauro Paoloni, consigliere di Banco Bpm, l’offerta pubblica di scambio di Unicredit sarebbe ostile e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha spiegato come l’operazione sia stata "comunicata ma non concordata col governo”. Salvini invece ha aggiunto: “Non vorrei che qualcuno volesse fermare l'accordo Bpm-Mps per fare un favore ad altri”.