Golden power, cos’è e perché può essere utilizzato per UniCredit-Bpm

Introduzione

Lo strumento è stato evocato dal ministro Giorgetti dopo l'offerta, da parte dell’Ad di UniCredit Orcel, di acquisire il Banco Bpm per 10 miliardi. Se l’operazione andasse a buon fine, morirebbe sul nascere il progetto del terzo polo bancario di Bpm con Monte dei Paschi voluto dal governo.

I poteri speciali danno al governo la facoltà di porre il veto rispetto all’adozione di determinate delibere, atti e operazioni delle imprese societarie in specifici settori, dettare condizioni in caso di acquisto di partecipazioni in tali imprese, opporsi all’acquisto delle stesse partecipazioni