Le Borse europee aprono deboli e contrastate sui timori per l'escalation della guerra in Ucraina dopo la caduta di due razzi in territorio polacco e alla luce del dato sull'inflazione del Regno Unito, che ad ottobre è salita all'11,1% battendo le attese degli analisti e toccando i livelli del 1989. Ma il carovita morde anche l'Italia, dove a ottobre l'Istat stima prezzi su dell'11,8% come non accadeva dal 1983 con un carrello della spesa rincarato del 12,6%. Immediato l'impatto della previsione su Milano, dove il Ftse Mib perde ora lo 0,43%. Poco mossi invece i futures sugli indici di Wall Street, con gli investitori in attesa dell'intervento del falco Fed, James Bullard, in programma domani dopo i dati sui prezzi alla produzione Usa di ottobre che hanno segnalato un raffreddamento dell'inflazione, rinnovando le attese di un rallentamento della stretta monetaria della banca centrale Usa . Sul mercato obbligazionario, spread Btp-Bund stabile a 195 punti con il rendimento del decennale italiano al 4,066%. Al Ttf di Amsterdam gas in calo a 117,2 euro per megawattora.