Inflazione, Istat: a ottobre balza all'11,8%, al top dal 1984

Secondo l’Istituto nazionale di statistica, l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività ha raggiunto livelli che non si vedevano da quasi 40 anni. A spingere il carovita non sono solo i rincari energetici ma anche quelli dei beni alimentari, per la cura della casa e per quella della persona, che hanno accelerato da +10,9% a +12,6% come non accadeva dal 1983