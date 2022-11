Usa 2024, Trump annuncia che si candiderà di nuovo alla Casa Bianca

In un incontro con la stampa nella ballroom della sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, il tycoon ha formalmente annunciato la sua ricandidatura e ha depositato le carte. “Il ritorno dell'America inizia oggi”, ha detto nel discorso durato un’ora in cui ha attaccato Biden: “Con lui Paese in declino, umiliato e sull’orlo della guerra mondiale, non avrà altri 4 anni”. Poi il riferimento alla giustizia: “Io vittima di indagini, più perseguitato di Al Capone” ascolta articolo Condividi

Donald Trump ha depositato alla commissione elettorale federale (Fec) le carte per la sua candidatura alle elezioni negli Usa del 2024, entrando formalmente in corsa per la Casa Bianca. "Il ritorno dell'America comincia oggi", ha detto nell'incontro con la stampa nella ballroom della sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, dove ha esordito annunciando la ricandidatura per la terza volta alla presidenza degli Usa. "Per rendere nuovamente grande e gloriosa l'America, mi ricandido alla Casa Bianca", ha detto il tycoon, acclamato da centinaia di fan.

Trump attacca Biden: con lui Paese in declino e umiliato vedi anche Elezioni Midterm, Trump: "Io arrabbiato per risultato? Fake news" Trump ha quindi attaccato Joe Biden accusandolo del "declino" e dell'"umiliazione" della nazione, in contrapposizione alla sua presidenza quando il Paese era "in pace, prospero e rispettato sulla scena internazionale". L’ex presidente ha detto: "Vi assicuro che Joe Biden non avrà altri quattro anni. Questa non sarà la mia campagna, questa sarà la vostra campagna", ha assicurato promettendo il ritorno del suo movimento Maga. "Ristabiliremo il tessuto della nostra nazione. Metteremo nuovamente l'America al primo posto", ha aggiunto rilanciando il suo slogan “America first”. Trump: missile in Polonia, con Biden su orlo guerra nucleare Con "me" quanto sta accadendo in Ucraina non sarebbe "mai accaduto, e anche i democratici lo ammettono. Oggi un missile è stato mandato probabilmente dalla Russia, 15 miglia dentro il confine della Polonia”, ha detto Trump. “La gente è impazzita e arrabbiata e noi abbiamo un presidente che si addormenta ai vertici internazionali e viene deriso. Ci sta portando sull'orlo della guerra nucleare”.

Trump: io vittima indagini, più perseguitato di Al Capone leggi anche Usa, Trump: "Fallimento midterm colpa leader repubblicani al Senato" Donald Trump si è proclamato una "vittima" delle inchieste giudiziarie, a partire dal Russiagate montato a suo avviso dall'Fbi e dal ‘deep state', e ha ironizzato di avere il "record" dei mandati di comparizione, dicendosi più perseguitato di Al Capone. Poi ha annunciato che se verrà rieletto alla Casa Bianca vuole dare un giro di vite alle leggi elettorali (su voto anticipato e scadenza entro la notte dell'election day per dare i risultati) e alla possibilità per i parlamentari di fare trading in Borsa o lobbying dopo la scadenza del mandato. Biden: Trump ha tradito l'America L'evento di Donald Trump a Mar-a-Lago è durato un'ora e otto minuti. L'ex presidente si è lanciato per 68 minuti in attacchi ai democratici e al presidente Joe Biden, dilungandosi più della mezz'ora che il suo staff aveva previsto per l'annuncio. Trump ha lasciato il palco insieme a Melania, chiamata dall'ex presidente e accolta da applausi scroscianti dei presenti. Mentre l'ex presidente annunciava la sua candidatura al 2024, Joe Biden dal suo account Twitter personale ha scritto che “Donald Trump ha tradito l’America".

Le reazioni leggi anche Usa, Trump contro DeSantis: "Governatore mediocre e sleale" Poco prima dell'annuncio di Donald Trump, il suo principale potenziale rivale Ron Desantis lo ha attaccato, pur senza nominarlo, osservando ad una cena privata dei governatori e donatori repubblicani che "c'è stata una prestazione molto deludente (alle elezioni di Midterm ndr), dato in particolare che le politiche di Biden sono molto impopolari" e che "gli indipendenti non hanno votato per i nostri candidati". Nel partito il tycoon è sotto accusa proprio per aver imposto candidati perdenti. Rupert Murdoch ha avvisato Trump che il suo impero mediatico non sosterrà alcun suo tentativo per tornare alla Casa Bianca. Ivanka Trump in un'intervista a Fox News Digital ha invece detto: "Voglio molto bene a mio padre" ma "non sarò coinvolta in politica. Scelgo di dare la priorità ai miei figli e alla mia vita privata. Vorrò sempre bene e sosterrò mio padre, ma andando avanti lo farò da fuori dall'arena politica”. Infine il board editoriale del New York Times in un commento dal titolo ‘Basta’ ha scritto che "Donald Trump, nei confronti del quale sono stati lanciati due impeachment, corre ancora per le elezioni presidenziali del 2024. Trump è inadeguato a ruoli pubblici, ha mostrato di essere incompetente".