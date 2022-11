Usa, Trump contro DeSantis: "Governatore mediocre e sleale"

L'attacco del tycoon

Elezioni Midterm, Trump: "Io arrabbiato per risultato? Fake news"

In una lunga dichiarazione, ieri sera Trump ha liquidato il governatore della Florida come un politico leggero che si era rivolto a lui "in condizioni disperate" quando si candidava per il suo primo mandato nel 2017. "Ron ha avuto poca approvazione, sondaggi negativi e niente soldi, ma ha detto che, 'se lo avessi approvato', avrebbe potuto vincere", ha affermato Trump. "News Corp, che è Fox, il Wall Street Journal e il non più grande New York Post, si sono tutti schierati con il governatore Ron DeSanctimonius", ha attaccato il tycoon in un lungo post sul suo social media Truth usando il soprannome che ha coniato per il suo avversario, “Ron il bigotto”. "E' un repubblicano mediocre con buone pubbliche relazioni", ha sottolineato Trump sottolineando che DeSantis alle primarie dei repubblicani nel 2018 "era una politico morto, che è venuto a chiedermi aiuto disperato". L'ex presidente ha poi ricordato che lui nel 2020 ha avuto "un milione di voti in più di quelli conquistati da DeSantis".