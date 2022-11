1/21 ©Ansa

Alle elezioni di midterm negli Stati Uniti non si è votato solo per il rinnovo dei 435 seggi della Camera dei rappresentanti e per un terzo di quelli del Senato, ma anche per i nuovi governatori di 39 Stati a stelle e strisce. Ecco i risultati dati per certi dai media Usa

GUARDA IL VIDEO: Midterm, DeSantis stravince in Florida