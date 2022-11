Elezioni Usa midterm, le “prime volte” di candidati e governatori

Il voto di metà mandato negli Stati Uniti ha portato al Massachusetts la prima governatrice donna e apertamente omosessuale e al Maryland il primo governatore afroamericano. In Alabama eletta la prima donna in Senato, dalla Florida arriva un seggio alla Camera per il primo rappresentante delle Generazione Z al Congresso. Il repubblicano Markwayne Mullin sarà il primo senatore dei nativi americani in Oklahoma in quasi 100 anni. Entra in Senato J.D. Vance, autore del libro “Elegia americana”