Elezioni Midterm Usa, Trump a DeSantis: "Evita candidatura 2024"

"So tante cose di te poco lusinghiere", è l'avvertimento che l'ex presidente ha lanciato al governatore della Florida, uno dei possibili sfidanti per la nomination repubblicana poi lancia i primi dubbi sulla regolarità della consultazione: "In Arizona e in Michigan stessi brogli del 2020?"

Evita di candidarti nel 2024, perché so tante cose di te "poco lusinghiere": è l'avvertimento che l'ex presidente Donald Trump ha lanciato a uno dei possibili sfidanti per la nomination repubblicana nel 2024, il governatore della Florida, Ron DeSantis. "Se si candida dirò cose su di lui che non saranno molto lusinghiere. So di lui più di chiunque altro, tranne forse sua moglie". All'uscita del seggio nella sua 'Mar-a-Lago', l'ex presidente -in procinto di annunciare, secondo molti osservatori, la sua ricandiudatura per il 2024- ha comunque reso noto di aver votato per il popolare governatore repubblicano che cerca la rielezione.

"In Arizona e in Michigan stessi brogli del 2020?"

Trump ha poi sollevato i primi sospetti sul voto di Midterm, dopo una serie di problemi tecnici verificatisi in due stati in bilico, Arizona e in Michigan. "Sta accadendo la stessa cosa che successe nel 2020 con i brogli elettorali?", ha chiesto sul suo social Truth, puntando il dito contro le disfunzioni nella contea di Maricopa (che comprende Phoenix) e a Detroit. "Stanno dicendo che circa il 20% delle cosiddette macchine elettorali nella contea di Maricopa non stanno contando i voti che sono stati inseriti, Soli in areee repubblicane? Wow! Kari Lake, Blake Masters e tutti gli altri sono grandemente danneggiati da questo disastro. Non lasciamo che questo accada, di nuovo!!!", scrive. "Il voto per procura a Detroit non va per nulla. La gente si presenta per votare e si sente rispondere 'desolati, avete già votato'", ha aggiunto riferendosi a Detroit. "Questo capita in gran numero e altrove. Contestate, contestate, contestate", esorta, suggerendo agli elettori di restare in coda finché riescono a votare. L'esistenza di problemi tecnici nelle due aree è stata confermata da organizzazioni indipendenti o da dirigenti elettorali. Nella contea di Maricopa circa il 20% dei 223 seggi registrano "un problema" con le macchine che leggono le schede. Problemi analoghi nella capitale dell'auto.