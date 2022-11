Elezioni Usa Midterm, Trump: "Il 15 novembre farò un grande annuncio"

I media americani avevano previsto l’annuncio della ricandidatura di Trump durante l’ultimo comizio prima delle elezioni di Midterm, ma l’ex presidente sul palco ha arringato la folla senza però rompere gli indugi anche se lo ha lasciato intendere. "Farò un grandissimo annuncio il 15 novembre a Mar-a-Lago", ha detto l'ex presidente. La presenza di tutta la famiglia Trump per la prima volta in questa campagna elettorale, compresi i tre figli, Donald Jr, Ivanka e Eric Trump, aveva alimentato le possibilità che Trump annunciasse, come aveva fatto capire l'entourage, la sua candidatura ufficiale alle presidenziali del 2024, che invece ha rimandato al 15 novembre, a quanto pare.

Il Tycoon ha mostrato un sondaggio

In previsione dei risultati delle elezioni di midterm, l'ex presidente ha detto: "Credo che ci sarà una grossa ondata repubblicana, a cominciare da qui". Arringando la folla per circa due ore, il tycoon ha mostrato nuovamente la slide di un sondaggio tra i possibili candidati repubblicani alla Casa Bianca che lo accredita di un 71% contro il 10% del governatore della Florida, Ron DeSantis, seguito dall'ex vicepresidente Mike Pence al 7% e dalla sua 'bestia nera' Liz Cheney al 4%, dato quest'ultimo in cui ha detto di non credere. "Altri quattro anni, altri quattro anni", ha gridato la folla.