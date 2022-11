Usa Weekly News, Biden contro Trump: è sfida Midterm, verso il 2024

2/18 ©Getty

“In gioco la democrazia” - Alle elezioni “la posta in gioco è alta, tanto alta che è in gioco la democrazia stessa”. Così Obama a Philadelphia. "Si vota per un’economia equa che dia a tutti la sua giusta parte, per i diritti fondamentali, per la verità, la ragione e il decoro, si vota per la democrazia stessa”. Poi ha aggiunto: “Il Midterm non è uno scherzo. Siamo sempre concentrati sulla presidenza ma la democrazia funziona come una squadra sportiva. Il presidente non può fare da solo. Quello che succede alla Camera e al Senato conta”