Elezioni Midterm, Trump: "Io arrabbiato per risultato? Fake news"

È Donald Trump il "più grande sconfitto", il "biggest loser", di questa tornata elettorale ( LO SPECIALE MIDTERM ). Non usa mezzi termini il Wall Street Journal, e soprattutto usa l'epiteto che l'ex presidente ama dare ai suoi avversari, per esprimere la rabbia per il fatto che a negare il trionfo annunciato per il Gop in queste elezioni siano state le sconfitte dei candidati trumpiani in duelli in cui sarebbe potuto "chiaramente" vincere.

Trump: "Ho fatto un ottimo lavoro (non ero io a correre)"

approfondimento

Midterm: la disfatta di Trump e i malumori nel partito repubblicano

Ma lui, The Donald, non ci sta. E a chi lo ha descritto “furioso” dopo i risultati delle elezioni di Midterm, risponde così: "A tutte quelle persone a cui i media corrotti raccontano la falsa narrativa che sono furioso arrabbiato per le Midterm, non credeteci. Non sono affatto arrabbiato, ho fatto un ottimo lavoro (non ero io a correre!) e sono molto impegnato a guardare al futuro". Trump lo ha scritto sul suo social media Truth definendosi un "genio stabile", l'espressione che usò quattro anni fa per rispondere alle voci che mettevano in discussione la sua salute mentale.