Le Borse e i mercati di oggi, Milano piatta: Ftse Mib -0,02%. LIVE

Le Borse europee proseguono miste nonostante permanga la fiducia per l'allentamento delle misure anti-Covid in Cina e le parole di alcuni membri della Bce, che ieri hanno messo in guardia dagli effetti negativi di un eccessiva stretta sui tassi di interesse. Dopo aver aperto positiva, Milano torna in sostanziale parità mentre continuano a guadagnare Londra e Parigi. Occhi degli investitori puntati anche sui dati macroeconomici della settimana, in particolare l'inflazione del Regno Unito in programma per domani. Sul mercato obbligazionario, spread Btp-Bund stabile a 202 punti con il rendimento del decennale italiano al 4,1627%. Ad Amsterdam il gas continua a risalire e tocca di nuovo i 120 dollari al megawattora.