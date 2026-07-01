Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ondata di caldo, oggi 21 città con bollino rosso. In arrivo temporali e grandine. LIVE

live Cronaca
©Ansa

Si allenta gradualmente la morsa  sull'Italia: oggi le città da bollino rosso domani saranno solo 2. Maltempo: allerta arancione oggi in Lombardia; gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati Oms sui morti per il caldo in Italia e annuncia una "rivalutazione" per oggi

in evidenza

Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia: oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. E arrivano i temporali: allerta arancione oggi in Lombardia; gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati Oms sui morti per il caldo in Italia e annuncia una "rivalutazione" per oggi.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Copernicus, record del riscaldamento oceanico a giugno

Le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno. Lo confermano il Servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus e il Servizio marino di Copernicus rilevando "il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo".    "Si prevede che questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini", affermano i servizi Copernicus di osservazione della Terra del programma spaziale dell'Unione Europea ricordando che le previsioni indicano un El Niño probabilmente forte.

Cronaca: Ultime notizie

Scioperi, manifestazioni e proteste a luglio: calendario e date

Cronaca

Anche a luglio si terranno diversi scioperi, che coinvolgeranno in particolare il settore dei...

Contrade del Palio di Siena 2026, fantini e cavalli favoriti

Cronaca

Tutto è pronto per il Palio di Siena: domani, giovedì 2 luglio, scendono in Piazza del Campo e...

Caldo, oggi 21 città con bollino rosso. In arrivo temporali e grandine

live Cronaca

Si allenta gradualmente la morsa  sull'Italia: oggi le città da bollino rosso domani saranno...

Caldo, morto operaio nel Trevigiano. Domani allerta temporali a Milano

Cronaca

Un uomo di circa 60 anni di Susegana (Treviso) è stato trovato morto all'esterno della fabbrica...

Incidente a Montebello, morto un bimbo di 5 mesi. Grave la madre

Cronaca

Lo scontro fra due auto è avvenuto lunedì pomeriggio a Montebello della Battaglia, nell’Oltrepò...

Cronaca: i più letti