Ondata di caldo, oggi 21 città con bollino rosso. In arrivo temporali e grandine. LIVE
Si allenta gradualmente la morsa sull'Italia: oggi le città da bollino rosso domani saranno solo 2. Maltempo: allerta arancione oggi in Lombardia; gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati Oms sui morti per il caldo in Italia e annuncia una "rivalutazione" per oggi
in evidenza
Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia: oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. E arrivano i temporali: allerta arancione oggi in Lombardia; gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati Oms sui morti per il caldo in Italia e annuncia una "rivalutazione" per oggi.
Gli approfondimenti:
- Quanto durerà l'ondata di caldo record? Le previsioni degli esperti
- Caldo record in Europa, da Londra a Parigi le foto delle città roventi
- Caldo, per l’Oms in Ue è emergenza sanitaria: i rischi per la salute
- Oms: “Oltre 1.300 morti legate al caldo in Europa in una settimana”
- Caldo estremo in Europa, costi e impatto sul Pil: Italia tra le economie più a rischio
- Blackout per caldo, quali sono le cause e perché è difficile evitarli
- Caldo, cosa prevedono le ordinanze delle Regioni per i lavoratori
- Cosa mangiare con il caldo, i cibi da scegliere a tavola
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Copernicus, record del riscaldamento oceanico a giugno
Le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno. Lo confermano il Servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus e il Servizio marino di Copernicus rilevando "il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo". "Si prevede che questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini", affermano i servizi Copernicus di osservazione della Terra del programma spaziale dell'Unione Europea ricordando che le previsioni indicano un El Niño probabilmente forte.