3/11 ©Ansa

"Il decreto legge prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti tributari e contributivi fino 31 agosto. Sul tema delle utenze è stata deliberata la sospensione da parte di Arera. Per quanto riguarda i mutui, non c'è bisogno di una norma. Su questo fa fede il protocollo d'intesa con Abi sulla sospensione dei mutui in caso di eventi calamitosi", così Giorgia Meloni presentando i provvedimenti economici contenuti nel decreto legge con misure per l'emergenza dopo le alluvioni in Emilia Romagna e Marche





Maltempo in Emilia Romagna, maturità ad hoc e torna la dad