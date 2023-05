Emilia Romagna, oggi lutto nazionale. Domani visita di von der Leyen

Adesso c’è da pensare alla ricostruzione, e la scelta di un commissario sembra aver alzato la tensione all’interno della maggioranza. L’ipotesi che il presidente della Regione Stefano Bonaccini diventi commissario per la ricostruzione oltre che l’emergenza sembra aver perso quota: contrario sarebbe il ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini, che durante il Cdm avrebbe detto che nella regione hanno pesato alcune scelte figlie di un certo pseudo ambientalismo ideologico. Il nome di Bonaccini non sarebbe stato fatto esplicitamente, ma il riferimento è stato letto come un veto. Fonti di Palazzo Chigi hanno in seguito smentito che ci siano dei disaccordi, spiegando che per la nomina del commissario "i tempi sono assolutamente prematuri: ora bisogna affrontare l'emergenza, poi ci sarà il censimento e la mappatura dei danni. Inoltre, non dimentichiamo mai che questo disastro non ha coinvolto solo l'Emilia-Romagna ma anche le Marche". Non è importante il nome di Bonaccini come Commissario per la ricostruzione - ha commentato il diretto interessato - ma un modo di lavorare, quel modello del terremoto dell'Emilia ha funzionato bene. Il problema non è il nome ma come si vuole lavorare".

Le misure del Cdm

Nel Consiglio dei ministri di ieri è stato esteso lo stato di emergenza ai comuni romagnoli che non erano stati colpiti dall'ondata di maltempo del primo maggio, e lo stesso accadrà per quelli di Marche e Toscana non appena sarà completata l'istruttoria. Poi il Cdm ha varato il pacchetto di aiuti, che comprende 580 milioni per la Cassa integrazione emergenziale fino a 90 giorni, 298 milioni per un'indennità una tantum fino a 3mila euro per gli autonomi che hanno dovuto sospendere l'attività, il rafforzamento del fondo di garanzia per le imprese, 300 milioni a fondo perduto concessi da Simest alle imprese esportatrici, 400 milioni per finanziamenti a tassi agevolati per le imprese, 100 milioni per il Fondo di solidarietà nazionale, 75 per quello per l'innovazione in agricoltura e 8 milioni per il ripristino delle strutture sanitarie. Sono stati sospesi fino ad agosto gli adempimenti tributari e contributivi, per le villette con il Superbonus 110% sono stati stabiliti tre mesi in più di tempo e ci sono 20 milioni per garantire la continuità didattica nelle scuole, oltre a un fondo da 3,5 milioni per le università e per gli studenti l'esonero dal pagamento di tasse e contributi universitari. Verranno regolarmente retribuiti i dipendenti della Pubblica amministrazione che non possono lavorare e si prevedono prove di recupero per i concorsi.