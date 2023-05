1/10 ©Ansa

Circa 100 comuni coinvolti: 43 colpiti dalle alluvioni, 53 dalle frane in montagna e collina. Nell’area intorno a Ravenna gli edifici interessati dall’alluvione sono più di 3mila. Questi i numeri dell’alluvione in Emilia Romagna raccolti dal Rapid Mapping Team del Copernicus Emergency Management, il servizio europeo che si attiva in caso di disastri o emergenze

