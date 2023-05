Sta lentamente migliorando la situazione in Emilia-Romagna dopo l’alluvione dei giorni scorsi. Il meteo è buono e i livelli dei fiumi tendono a calare, con l'acqua che si ritira in molti dei centri più colpiti. Ma sono ancora tante le situazioni di difficoltà, con migliaia di evacuati e diverse criticità legate al fango e ad ampie aree ancora segnate dagli allagamenti. Nonostante il miglioramento del tempo, per oggi è stata rinnovata l'allerta rossa, anche se l'area si restringe visto che per le frane in Appennino l'allerta diventa arancione. Per oggi non sono previste né altre precipitazioni né innalzamenti dei livelli dei fiumi. Tuttavia, rimangono condizioni di criticità idraulica rossa nella pianura bolognese, ravennate e forlivese, proprio per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d'acqua e che gravano sul reticolo secondario e di bonifica. Intanto, alle 11 si riunisce il Consiglio dei ministri: il governo è pronto a varare un primo pacchetto di misure da 100 milioni che prevede, tra l’altro, sospensione dei mutui, rateizzazione degli oneri fiscali e attivazione al massimo consentito del fondo di garanzia Ue.