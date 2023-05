1/6 ©Ansa

Dopo gli allagamenti di case, attività e campi, nelle aree colpite dall'alluvione in Emilia Romagna ora l'emergenza si chiama 'frane'. Al momento, dice la Regione, sono 305 quelle principali registrate sul territorio e provocate dalla pioggia di questi giorni: 127 in provincia di Forlì-Cesena, 90 in quella di Ravenna, 49 in quella di Bologna, 12 in quella di Modena, 14 in quella di Reggio Emilia, 13 in quella di Rimini. E si teme che possano aumentare a causa dei terreni carichi di acqua

LO SPECIALE SULL'ALLUVIONE