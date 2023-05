Alluvione Emilia-Romagna, in Cdm i primi aiuti per 100 milioni. Misure

Alle 11 si riunisce il Consiglio dei ministri, chiamato a varare un decreto per affrontare l’emergenza. Per le aree colpite si profila la sospensione dei versamenti tributari e contributivi fino a ottobre o novembre. Si prevede un fermo anche per i processi amministrativi. Si cercherà di assicurare la continuità didattica. La sospensione dei mutui dei privati non dovrebbe entrare nel provvedimento, ma in un accordo con l'Abi. Sempre più probabile che il governo farà richiesta per accedere al Fondo di solidarietà Ue